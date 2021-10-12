Миллионные хищения в Киеве: чиновникам сообщили о подозрении

Досудебное расследование продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за хищения на благоустройстве Андреевского спуска и ремонте детского сада – прокуратура сообщила о подозрении руководителям управления Подольской РГА и подрядчику. Местному бюджету нанесли ущерб – более 2,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.



"Управлением капстроительства архитектуры и землепользования Подольской РГА и частным обществом заключен договор на выполнение работ по благоустройству сквера на Андреевском спуске в направлении фуникулера на общую сумму более 12 млн грн. Установлено, что указанные работы в полном объеме не выполнены, а часть из них проведена с нарушением требований", – пишут в сообщении.

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Обыски в Киеве

В помещении подрядной организации провели обыск и изъяли финансовые документы. Местному бюджету нанесен материальный ущерб на общую сумму более 1, 4 млн гривен.Кроме того, в ходе следствия установлено завышение объемов и стоимости работ по реконструкции здания детского сада в Подольском районе, которые были проведены в 2019 году этой же подрядной организации. Стоимость невыполненных строительных работ – более 800 тыс. гривен.11 октября по результатам расследования чиновникам сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.