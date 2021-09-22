Милый Метроша. Собака, прокатившись в киевском метро, нашла новую семью

Пса передали новой хозяйке / Фото: Коллаж: Сегодня

Необычное ЧП произошло в Киевском метрополитене. Бездомный пес прокатился в поезде столичной подземки и нашел себе новую семью.

Во вторник утром на станции метро "Бориспольская" одна из пассажирок заметила собаку, которая вышла из вагона, прибывшего на станцию поезда. Животное перепугано тряслось от страха на перроне. Женщине удалось поймать перепуганного песика.

"По словам пассажирки, он был очень перепуган и явно не знал, куда идти. А у пассажирки, которая поймала пса, до этого был домашний любимец и опыт общения с животными. Она принесла собаку полицейскому, который дежурил на станции", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевского метрополитена.

Женщина попросила полицейского присмотреть за псом, может быть, он у кого-то пропал или убежал во время поездки. Уж очень он милый и симпатичный пес. Пассажирка добавила, что если никто за ним не придет, то она готова забрать песика себе. Полицейский согласился, накормил и напоил животное.

"Пес быстро освоился и уже очень преданно смотрел на человека в форме. Полицейский ему даже временную кличку придумал – Метроша. Увы, за ним никто так и не пришел. Мы решили предложить женщине, которая поймала пса, забрать собаку себе. Пассажирка, посоветовавшись с мужем, согласилась. О себе она ничего не хочет рассказывать, говорит, что популярность ей ни к чему. Но мы точно знаем, что Метроша теперь в очень надежных и заботливых руках", – добавляют в полиции.

Пса отвезли новой хозяйке на Подол, где она работает.

Собака, которая нашла семью, в руках полицейского / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Как песик попал в метро – неясно. Возможно, он бродячий и случайно забежал на станцию, а потом в вагон. Новая хозяйка, скорее всего, даст ему новое имя, а момент их знакомства уж точно запомнит надолго.

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