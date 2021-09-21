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Столпотворение и давка в метро Киева: что сейчас происходит на станциях подземки

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 10:10
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Толпа у входа в подземку образовалась из-за того, что для пассажиров открыты 1 или 2 двери
На входе в метро образовались очереди
На входе в метро образовались очереди / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 21 сентября на некоторых станциях киевского метрополитена наблюдается столпотворение пассажиров – люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть в подземку. Толпа из пассажиров была замечена на станциях "Черниговская" (красная ветка метро) и "Минская" (синяя ветка метро).

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В киевском метрополитене поясняют, что на самих станциях ничего страшного не произошло, просто действуют ограничения на вход, когда для пассажиров открыты 1 или 2 двери.

"Больше года или даже уже полтора мы напоминаем нашим пассажирам о возможных скоплениях людей в пиковые часы и ограничения для постепенного прохождения на станции. Людям всего лишь нужно немного подождать, когда схлынет поток пассажиров, а потом спокойно зайти на станцию", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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В подземке добавляют, что регулярно напоминают пассажирам про соблюдение масочного режима и советуют оплачивать проезд бесконтактно.

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