Столпотворение и давка в метро Киева: что сейчас происходит на станциях подземки

Толпа у входа в подземку образовалась из-за того, что для пассажиров открыты 1 или 2 двери

На входе в метро образовались очереди / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 21 сентября на некоторых станциях киевского метрополитена наблюдается столпотворение пассажиров – люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть в подземку. Толпа из пассажиров была замечена на станциях "Черниговская" (красная ветка метро) и "Минская" (синяя ветка метро).

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

В киевском метрополитене поясняют, что на самих станциях ничего страшного не произошло, просто действуют ограничения на вход, когда для пассажиров открыты 1 или 2 двери.

"Больше года или даже уже полтора мы напоминаем нашим пассажирам о возможных скоплениях людей в пиковые часы и ограничения для постепенного прохождения на станции. Людям всего лишь нужно немного подождать, когда схлынет поток пассажиров, а потом спокойно зайти на станцию", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Реклама

В подземке добавляют, что регулярно напоминают пассажирам про соблюдение масочного режима и советуют оплачивать проезд бесконтактно.

Ранее мы писали: