Милий Метроша. Собака, яка проїхалася в київському метро, знайшла нову сім'ю

Пса передали новій хазяйці / Фото: Колаж: Сьогодні

Незвичне НП подія сталася в Київському метрополітені. Бездомний пес проїхався в поїзді столичної підземки і знайшов собі нову родину.

У вівторок вранці на станції метро "Бориспільська" одна з пасажирок помітила собаку, яка вийшла з вагона, який прибув на станцію поїзда. Тварина перелякано тряслася від страху на пероні. Жінці вдалося зловити переляканого песика.

"За словами пасажирки, він був дуже переляканий і явно не знав, куди йти. А у пасажирки, яка зловила пса, до цього був домашній улюбленець і досвід спілкування з тваринами. Вона принесла собаку поліцейському, який чергував на станції", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київського метрополітену.

Жінка попросила поліцейського доглянути за псом, може бути, він у кого-то пропав або втік під час поїздки. Вже дуже він милий і симпатичний пес. Пасажирка додала, що якщо ніхто за ним не прийде, то вона готова забрати песика собі. Поліцейський погодився, нагодував і напоїв тварину.

"Пес швидко освоївся і вже дуже віддано дивився на людину в формі. Поліцейський йому навіть тимчасову кличку придумав – Метроша. На жаль, за ним ніхто так і не прийшов. Ми вирішили запропонувати жінці, яка зловила пса, забрати собаку собі. Пасажирка, порадившись з чоловіком, погодилася. Про себе вона нічого не хоче розповідати, говорить, що популярність їй ні до чого. Але ми точно знаємо, що Метроша тепер в дуже надійних і дбайливих руках", – додають в поліції.

Пса відвезли новій господині на Поділ, де вона працює.

Собака, яка знайшла родину, в руках поліцейського / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Як песик потрапив в метро – неясно. Можливо, він бродячий і випадково забіг на станцію, а потім в вагон. Нова господиня, швидше за все, дасть йому нове ім'я, а момент їхнього знайомства вже точно запам'ятає надовго.

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