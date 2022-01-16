Можно что-то сломать. В центре Киева появилась опасность для пешеходов (фото)

Масштабное обрушение в подземном переходе возле цирка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на площади Победы в подземном переходе произошло масштабное обрушение ступенек.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Практически в центре города напротив цирка подход к подземному переходу серьезно разрушен. Место многолюдное, обрушение предоставляет значительные неудобства пешеходам.

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Провал в центре Киева. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Провалился асфальт

В Киеве на улице Северно-Сырецкой провалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма. Место аварии оградили рабочие. По предварительной информации, в этом месте прорвало водопровод, из-за чего и случился провал.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" уточнили, что из-за провала на Сырце изменили маршрут троллейбуса №5. Он курсирует от улицы Белицкая до станции метро "Площадь Льва Толстого". Пока движение организовали до проспекта Свободы.

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