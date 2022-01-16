Можна щось зламати. У центрі Києва з'явилася небезпека для пішоходів (фото)

Масштабний обвал у підземному переході біля цирку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на площі Перемоги у підземному переході стався масштабний обвал сходинок.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Майже у центрі міста навпроти цирку підхід до підземного переходу серйозно зруйнований. Місце багатолюдне, обвалення надає значних незручностей пішоходам.

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Провал у центрі Києва. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Провалився асфальт

У Києві на вулиці Північно-Сирецькій провалився асфальт. На дорозі утворилася величезна яма. Місце аварії огородили робітники. За попередньою інформацією, в цьому місці прорвало водогін, через що і стався провал.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" уточнили, що через провал на Сирці змінили маршрут тролейбуса №5. Він курсує від вулиці Білицька до станції метро "Площа Льва Толстого". Поки що рух організували до проспекту Свободи.

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