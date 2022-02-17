На Осокорках хотят построить парк аттракционов на месте озер

Активисты начали перекрывать въезд техники на строительные площадки/Фото: Telegram-канал "Киев без цензуры", коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Осокорках с новой силой разгорается борьба по поводу застройки территории вдоль озер, где люди хотят создать эко-парк. Активисты сообщают, что на строительные площадки начала заезжать техника и активизировались работы.

Об этом пишет "Сегодня".

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Что говорят инвесторы?

Речь идет о пяти земельных участках общей площадью 176 гектаров на Осокорках, где хотят построить жилые высотки.

"Застройщик начал выполнять строительные работы в рамках выполнения меморандума, который был подписан в апреле прошлого года. Проводятся работы в рамках достройки проектов банка "Аркада", в том числе. Есть все разрешения на строительство, договоры по земельным участкам, где ведутся работы, а также договора аренды до 2035 года. Работы начали после решения Верховного суда, которое вступило в силу", — рассказал сайту "Сегодня" глава общественной организации "Объединение инвесторов ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" Виталий Щербаков.

Некоторые активисты уже начали перекрывать въезд техники на строительные площадки. Пока к жесткому противостоянию дело не дошло, но представители инвесторов считают, что подобные действия – это преступление и обещают обращаться в полицию.

Что говорят власти?

В Киевсовете говорят, что застройщик пытается любыми путями застроить эту местность.

Во вторник вопрос застройки на Осокорках рассматривали на заседании экологической комиссии Киевсовета.

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"Внезапно появилась инициатива по застройке озер Тяглое и Небреж парком с аттракционами. Это обсуждалось на заседании экологической комиссии Киевсовета. И это при том, что там уже создан официальный ландшафтный заказник. Застройщик несмотря на подписанный меморандум пытается любимы путями выбить себе эту территорию, в данном случае строительством на месте озер парка аттракционов. Во вторник на строительном участке, где почти месяц не велись работы, появилась строительная техника. Местные активисты ее остановили", — рассказала сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Алина Михайлова.

Она дополняет, что застройщик пока не может начать работы, поскольку нет решения Киевсовета. А меморандум – это всего лишь договоренность, которая не имеет юридической силы.

Что говорят активисты?

Активисты подтверждают, что застройщик активизировал работы на стройплощадках на Осокорках. Туда начала заезжать техника, строители ведут подготовительные работы. Активисты настаивают, что на Осокорках и возле озер Тягле, Небреж, Мартышев необходимо создавать уютные природные парки, а не застраивать их высотками.

"Мы занимаемся созданием регионального ландшафтного парка вокруг озера Тягле и Осокорковских лугов. Эти территории свободные от застройки, они не находятся в аренде у застройщиков. Там не проводятся никакие строительные работы. Местность запущена и сейчас не приспособлена для прогулок. Мы делаем все возможное, чтобы привести ее в порядок", — рассказал нам Сергей Машовец, глава общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки".

Застройщики уничтожают деревья в Киеве

Не так давно киевляне обсуждали появление загадочного строительного забора на улице Жуковского, 5 в Голосеевском районе. Люди возмущались, что за ограждением срезают деревья и вскоре начнется стройка.

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В Голосеевской РГА сайту "Сегодня" сообщили, что данный земельный участок был передан в аренду частной компании с целевым использованием для строительства и обслуживания сооружений рыночной инфраструктуры.

"На данный момент строительные работы там не выполняются. Установлена временное строительного ограждение на основании контрольной карточки о нарушении благоустройства, которую выдана Департаментом городского благоустройства КГГА", – сообщили в Голосеевской РГА.

Там добавляют, что будут выяснять, действительно ли на участке вырезают деревья. Для этого на Жуковского, 5 выедет районный инспектор по благоустройству.

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