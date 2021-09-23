На станции метро "Арсенальная" образовалась пробка из пассажиров: в чем причина

На "Арсенальной" образовались очереди из пассажиров / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на станции метро "Арсенальная" наблюдается скопление пассажиров, которые не могут быстро спуститься к поездам. Люди толпятся перед турникетами и явно нервничают. В связи с карантином в столичной подземке действуют ограничения в случае большого скопления пассажиров.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Киевском метрополитене.
"Действуют ограничения на вход. Станция метро "Арсенальная" работает в обычном режиме, сбоев техники при оплате проезда нет", – пояснили сайту метрополитене.
Большое скопление пассажиров, скорее всего, связано с массовыми акциями, которые сегодня с утра проходили в центре столицы. Люди возвращаются домой и из-за большого пассажиропотока вход на станцию ограничили.
Пассажирам следует немного подождать, чтобы свободно и без толкучки зайти на станцию.
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