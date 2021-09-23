На станції метро "Арсенальна" утворився затор з пасажирів: у чому причина

На "Арсенальній" утворилися черги з пасажирів / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на станції метро "Арсенальна" спостерігається скупчення пасажирів, які не можуть швидко спуститися до поїздів. Люди товпляться перед турнікетами і явно нервують. У зв'язку з карантином у столичній підземці діють обмеження в разі великого скупчення пасажирів.
Про це сайту "Сегодня" розповіли в Київському метрополітені.
"Діють обмеження на вхід. Станція метро "Арсенальна" працює у звичайному режимі, збоїв техніки при оплаті проїзду немає", – пояснили в метрополітені.
Велике скупчення пасажирів, швидше за все, пов'язано з масовими акціями, які сьогодні з ранку проходили в центрі столиці. Люди повертаються додому і через великий пасажиропотік вхід на станцію обмежили.
Пасажирам слід трохи почекати, щоб вільно і без товкучки зайти на станцію.
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