На выходных в киевском метро могут закрыть несколько станций: список

Несколько станций закроются сразу после игры / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 12 декабря, возможны некоторые изменения в работе киевского метро.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Причины изменений в работе

Изменения возможны из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча. Будут играть команды "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск). Матч начинается в 17:00.

Какие станции будут закрыты

Ограничение будет на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. После окончания игры ограничения будут на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Новые правила проезда в метро

Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

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Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штрафы от 17 000 до 34 000 гривен.

Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

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