Называет себя консулом. В Киеве не могут поймать "героя парковки"

В столице мужчина нарушает ПДД и ездит по тротуару / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве yа проспекте Победы регулярно замечают мужчину, который нагло паркуется на тротуаре. И оправдывает себя тем, что якобы имеет статус почетного консула.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Неравнодушный горожанин, который каждый день сталкивается с нарушителем, обнародовал в Cети фото водителя и машины.

"Несколько раз он ехал прямо на меня с дочерью – мы там каждый день ходим в школу. Делал ему замечание, первый раз получил по шапке, и он уехал. Вызвал полицию, а сам, конечно, пошел в школу, потом на работу. Через два часа полиция приехала, машину видит, но ничего не может сделать, потому что нет водителя", – написал киевлянин.

По словам мужчины, водитель на замечание ответил, что якобы является почетным консулом. Однако, увидев, что его снимают на телефон, уехал.

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Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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