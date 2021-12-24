Не только оплата проезда: в Киеве Цифровом появились новые услуги

В приложении теперь будет отображаться афиша праздничных событий. / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Киев Цифровой" появилась новая функция. Теперь там можно узнать, какие праздничные события запланированы в столице.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Реклама

Как воспользоваться новой функцией

Для этого сначала нужно обновить приложение Play Маркет или App Store. Далее следует зайти в приложение и перейти в раздел "Праздничные события".

Там отображается информация о ближайших праздничных мероприятиях. Уже в данный момент можно найти десятки мероприятий в Киеве в ближайшие выходные. Это рождественские праздники, концерты, а также локации со сказочными эльфами и другими героями новогодних праздников.

Реклама

В приложении можно легко найти десятки праздничных событий. Фото: скриншот

Нужно ли регистрироваться

Если вы в первый раз загружаете приложение, при входе следует ввести только номер телефона для того, чтобы получить пароль для входа. Далее пользователь может просмотреть всю необходимую ему информацию, включая праздничные мероприятия.

Другие функции приложения

Сервисы для водителей

Реклама

Как пояснили нам в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, приложение "Киев Цифровой" помогает не только оплатить проезд в городском транспорте, но и вернуть эвакуированный автомобиль со штрафплощадки без очередей.

"Необходимые документы можно загрузить в приложение. Также через него можно оплатить нарушение правил дорожного движения и неуплату за парковку. Еще в "Киеве Цифровом" можно оплатить почасовую парковку. Есть возможность установить таймер для автоматического завершения парковки, чтобы не забыть завершить парковку", — объясняют в департаменте.

Городской транспорт

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система сообщений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".

Е-демократия

В этом году в первый раз киевляне смогли проголосовать в приложении за понравившийся проект Общественного бюджета и повлиять на распределение городских средств. В общей сложности около 100 тысяч киевлян проголосовали в "Киеве Цифровом".

Услуги ЖКХ

Если пользователь добавит адрес проживания, то Киев Цифровой будет сообщать о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме. Приложение получает информацию от Центральной диспетчерской службы по жилищно-коммунальному хозяйству 1557 года.

"Киев Цифровой" в цифрах:

приложение скачали более 1,3 миллиона раз;

добавили около 500 тысяч транспортных карт и 270 тысяч авто;

150 тысяч киевлян получают уведомления от коммунальных служб;

около 100 тысяч голосов отдано за проекты общественного бюджета.

Раньше мы писали: