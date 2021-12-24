Не тільки оплата проїзду: у Києві Цифровому з'явилися нові послуги

В додатку тепер буде відображатися афіша святових подій. / Фото: Колаж: Сьогодні

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція. Тепер там можна дізнатися про святкові події, заплановані у столиці.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Як скористатися новою функцією

Для цього спочатку потрібно оновили додаток Play Маркет або App Store. Далі слід зайти в застосунок і перейти до розділу "Святкові події".

Там відображається інформація про найближчі святкові заходи. Вже зараз можна знайти десятки заходів у Києві на найближчі вихідні. Це різдвяні святкування, концерти, а також локації з казковими ельфами та іншими героями новорічних свят.

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У додатку можна легко знайти десятки святкових подій. Фото: скріншот

Чи потрібно реєструватися

Якщо ви вперше завантажуєте додаток, то при вході слід ввести лише номер телефону для того, щоб отримати пароль для входу. Далі користувач може переглянути всю необхідну йому інформацію, включаючи і святкові заходи.

Інші функції застосунку

Сервіси для водіїв

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Як пояснили нам у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, додаток "Київ Цифровий" допомагає не лише сплатити проїзд у міському транспорті, а й повернути евакуйований автомобіль зі штрафмайданчика без черг.

"Необхідні документи можна завантажити в додаток. Також через нього можна оплатити порушення правил дорожнього руху та несплату за паркування. Ще в "Києві Цифровому" можна оплатити погодинне паркування. Є можливість встановити таймер для автоматичного завершення паркування, щоб не забути завершити паркування", — пояснюють у департамент.

Міський транспорт

У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".

Е-демократія

Цього року вперше кияни змогли проголосувати в додатку за проєкт Громадського бюджету, що сподобався, і вплинути на розподіл міських коштів. Загалом близько 100 тисяч киян проголосували у "Києві Цифровому".

Послуги ЖКГ

Якщо користувач додасть адресу проживання, то "Київ Цифровий" повідомлятиме про початок та кінець планових або аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Додаток отримує інформацію від Центральної диспетчерської служби з житлово-комунального господарства 1557.

"Київ Цифровий" у цифрах:

додаток завантажили понад 1,3 мільйона разів;

додали близько 500 тисяч транспортних карток та 270 тисяч авто;

150 тисяч киян отримують повідомлення від комунальних служб;

близько 100 тисяч голосів віддано за проєкти громадського бюджету.

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