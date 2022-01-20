Неправильно насчитали коммуналку? Куда обратиться за помощью в Киеве – адреса

В сервисных центрах могут помочь решить несколько десятков вопросов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Центр коммунального сервиса (ЦКС) в Киеве оказывает помощь и обслуживает горожан во всех вопросах, касающихся жилищно-коммунальных услуг. В таких сервисных центрах можно оплатить коммуналку или же решить вопрос получения услуг.
Сайт "Сегодня" рассказывает, куда можно прийти на консультацию в Киеве.
Адреса
Сервисные центры работают во всех районах столицы. Там специалисты могут ответить на главные вопросы, а также помочь с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Для этого следует обратиться по адресам в следующих районах:
Голосеевский
- 03028, г. Киев, просп. Науки, 11
- 03187,м. Киев, ул. Академика Заболотного, 20А
Деснянский
- 02097, г. Киев, ул. Радунская, 18
- 02217, г. Киев, просп. В. Маяковского, 26
Днепровский
- 02192, г. Киев, ул. Миропольская, 13
Оболонский
- 04213, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 57
Подольский
- 04215, г. Киев, просп. Георгия Гонгадзе, 20Е
Печерский
- 01021,м. Киев, Кловский спуск, 24
Святошинский
- 03142, г. Киев, бул. Вернадского, 63-А
- 03148, г. Киев, ул. Якуба Коласа, 15-б
Соломенский
- 03126, г. Киев, ул. Донца, 21-Б
Шевченковский
- 03057, г. Киев, ул. Довженко, 10
- 03190, г. Киев, ул. Эстонская, 5
Какие услуги там можно получить
Вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг:
- отсутствие отражения оплаты жилищно-коммунальных услуг, розыск платежа,
- отсутствие скидки при оплате за жилищно-коммунальные услуги,
- период возникновения и сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
- консультация о путях урегулирования вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Вопрос о порядке начисления платы за жилищно-коммунальные услуги:
- выдача дубликата счета на оплату жилищно-коммунальных услуг,
- разъяснения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги при пользовании льготой,
- разъяснения по процедуре начислений при наличии квартирных счетчиков,
- разъяснения по проведенным перерасчетам,
- проведение сверки расчетов по оплате за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу согласно показаниям квартирных счетчиков,
- информация о действующих тарифах.
Внесение изменений в реквизиты лицевого счета и порядок начисления за услуги:
- смена общей площади квартиры,
- смена владельца лицевого счета,
- снятие начислений по услуге при установке квартирного счетчика,
- снятие начислений и проведение перерасчетов при необходимости за период временного отсутствия одного или нескольких жителей,
- принятие счетчика на абонентский учет,
- снятие начислений по услуге при установлении квартирного счетчика и заключении прямого договора,
- открытие лицевого счета,
- распределение лицевого счета.
Предоставление справок:
- Справка об отсутствии задолженности
- Справка о пользовании льготой
Юридические вопросы, связанные с урегулированием вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги:
- заключение договора о рассрочке задолженности (досудебное решение вопроса уплаты задолженности),
- заключение договора о рассрочке задолженности при наличии судебного дела, находящегося на стадии судебного разбирательства,
- заключение договора о рассрочке задолженности при наличии судебного приказа, решения суда, постановления об открытии исполнительного производства или аресте имущества.
Вопросы, связанные с поверкой и взятием на абонентский учет приборов водоснабжения:
- предоставление разъяснений о порядке установки и принятия на абонентский учет приборов учета воды,
- принятие заявлений о первичной установке, поверке и замене квартирных устройств учета.
Дополнительные платные услуги:
- Поверка, замена, установка счетчиков воды и тепла
- Прочие сантехнические услуги
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