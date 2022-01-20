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Неправильно насчитали коммуналку? Куда обратиться за помощью в Киеве – адреса

Инна Собора
20 января, 17:00
Во всех районах столицы есть сервисные центры, в которых можно получить объяснения или подсказки

В сервисных центрах могут помочь решить несколько десятков вопросов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Центр коммунального сервиса (ЦКС) в Киеве оказывает помощь и обслуживает горожан во всех вопросах, касающихся жилищно-коммунальных услуг. В таких сервисных центрах можно оплатить коммуналку или же решить вопрос получения услуг.

Сайт "Сегодня" рассказывает, куда можно прийти на консультацию в Киеве.

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Адреса

Сервисные центры работают во всех районах столицы. Там специалисты могут ответить на главные вопросы, а также помочь с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Для этого следует обратиться по адресам в следующих районах:

Голосеевский

  • 03028, г. Киев, просп. Науки, 11
  • 03187,м. Киев, ул. Академика Заболотного, 20А

Деснянский

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  • 02097, г. Киев, ул. Радунская, 18
  • 02217, г. Киев, просп. В. Маяковского, 26

Днепровский

  • 02192, г. Киев, ул. Миропольская, 13

Оболонский

  • 04213, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 57

Подольский

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  • 04215, г. Киев, просп. Георгия Гонгадзе, 20Е

Печерский

  • 01021,м. Киев, Кловский спуск, 24

Святошинский

  • 03142, г. Киев, бул. Вернадского, 63-А
  • 03148, г. Киев, ул. Якуба Коласа, 15-б

Соломенский

  • 03126, г. Киев, ул. Донца, 21-Б

Шевченковский

  • 03057, г. Киев, ул. Довженко, 10
  • 03190, г. Киев, ул. Эстонская, 5

Какие услуги там можно получить

Вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг:

  • отсутствие отражения оплаты жилищно-коммунальных услуг, розыск платежа,
  • отсутствие скидки при оплате за жилищно-коммунальные услуги,
  • период возникновения и сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
  • консультация о путях урегулирования вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Вопрос о порядке начисления платы за жилищно-коммунальные услуги:

  • выдача дубликата счета на оплату жилищно-коммунальных услуг,
  • разъяснения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги при пользовании льготой,
  • разъяснения по процедуре начислений при наличии квартирных счетчиков,
  • разъяснения по проведенным перерасчетам,
  • проведение сверки расчетов по оплате за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу согласно показаниям квартирных счетчиков,
  • информация о действующих тарифах.

Внесение изменений в реквизиты лицевого счета и порядок начисления за услуги:

  • смена общей площади квартиры,
  • смена владельца лицевого счета,
  • снятие начислений по услуге при установке квартирного счетчика,
  • снятие начислений и проведение перерасчетов при необходимости за период временного отсутствия одного или нескольких жителей,
  • принятие счетчика на абонентский учет,
  • снятие начислений по услуге при установлении квартирного счетчика и заключении прямого договора,
  • открытие лицевого счета,
  • распределение лицевого счета.

Предоставление справок:

  • Справка об отсутствии задолженности
  • Справка о пользовании льготой

Юридические вопросы, связанные с урегулированием вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

  • заключение договора о рассрочке задолженности (досудебное решение вопроса уплаты задолженности),
  • заключение договора о рассрочке задолженности при наличии судебного дела, находящегося на стадии судебного разбирательства,
  • заключение договора о рассрочке задолженности при наличии судебного приказа, решения суда, постановления об открытии исполнительного производства или аресте имущества.

Вопросы, связанные с поверкой и взятием на абонентский учет приборов водоснабжения:

  • предоставление разъяснений о порядке установки и принятия на абонентский учет приборов учета воды,
  • принятие заявлений о первичной установке, поверке и замене квартирных устройств учета.

Дополнительные платные услуги:

  • Поверка, замена, установка счетчиков воды и тепла
  • Прочие сантехнические услуги

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