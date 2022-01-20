Неправильно нарахували комуналку? Куди звернутися за допомогою в Києві – адреси

В сервісних центрах можуть допомогти вирішити кілька десятків питань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Центр комунального сервісу (ЦКС) в Києві надає допомогу та обслуговує містян в усіх питаннях, що стосуються житлово-комунальних послуг. У таких сервісних центрах можна оплатити комуналку або ж вирішити питання щодо отримання послуг.

Сайт "Сьогодні" розповідає, куди можна прийти на консультацію в Києві.

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Адреси

Сервісні центри працюють в усіх районах столиці. Там фахівці можуть відповісти на головні запитання, а також допомогти з оплатою за житлово-комунальні послуги. Для цього слід звернутися за адресами у таких районах:

Голосіївський

03028, м. Київ, просп. Науки, 11

03187,м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 20А

Деснянський

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02097, м. Київ, вул. Радунська, 18

02217, м. Київ, просп. В. Маяковського, 26

Дніпровський

02192, м. Київ, вул. Миропільска, 13, А

Оболонський

04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57

Подільський

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04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20Е

Печерський

01021,м. Київ, Кловський узвіз, 24

Святошинський

03142, м. Київ, бул. Вернадського, 63-А

03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15-б

Солом'янський

03126, м. Київ, вул. Донця, 21-Б

Шевченківський

03057, м. Київ, вул. Довженка, 10

03190, м. Київ, вул. Естонська, 5

Які послуги там можна отримати

Питання оплати житлово-комунальних послуг:

відсутність показників оплати житлово-комунальних послуг, розшук платежу,

відсутність знижки з оплати житлово-комунальних послуг,

період виникнення та сума заборгованості за житлово-комунальні послуги,

консультація щодо шляхів врегулювання питання заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Питання щодо порядку нарахування за житлово-комунальні послуги:

видача дубліката рахунку на сплату житлово-комунальних послуг,

роз’яснення щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги за наявності пільги,

роз’яснення щодо процедури нарахувань за наявності квартирних лічильників,

роз’яснення щодо проведених перерахунків,

проведення звірки розрахунків щодо оплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення згідно з показаннями квартирних лічильників,

інформація щодо чинних тарифів.

Внесення змін до реквізитів особового рахунку та порядку нарахування за послуги:

зміна загальної площі квартири,

зміна власника особового рахунку,

зняття нарахувань з послуги після встановлення квартирного лічильника,

зняття нарахувань та проведення перерахунків за необхідності за період тимчасової відсутності одного або кількох мешканців,

прийняття лічильника на абонентський облік,

зняття нарахувань з послуги після встановлення квартирного лічильника та укладання прямого договору,

відкриття особового рахунку,

розподіл особового рахунку.

Надання довідок:

Довідка про відсутність заборгованості

Довідка про користування пільгою

Юридичні питання, пов'язані з врегулюванням питання заборгованості за житлово-комунальні послуги:

укладання договору про розстрочення заборгованості (досудове вирішення питання сплати заборгованості),

укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судової справи, яка перебуває на стадії судового розгляду,

укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судового наказу, рішення суду, постанови про відкриття виконавчого провадження або арешт майна.

Питання, пов'язані з повіркою та взяттям на абонентський облік приладів водопостачання:

надання роз'яснень щодо порядку встановлення та прийняття на абонентський облік приладів обліку води,

прийняття заяв про первинне встановлення, повірку та заміну квартирних приладів обліку.

Додаткові платні послуги:

Повірка, заміна, встановлення лічильників води та тепла

Інші сантехнічні послуги

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