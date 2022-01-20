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Неправильно нарахували комуналку? Куди звернутися за допомогою в Києві – адреси

Інна Собора
20 січня, 17:00
В усіх районах столиці є сервісні центри, в яких можна отримати пояснення чи підказки

В сервісних центрах можуть допомогти вирішити кілька десятків питань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Центр комунального сервісу (ЦКС) в Києві надає допомогу та обслуговує містян в усіх питаннях, що стосуються житлово-комунальних послуг. У таких сервісних центрах можна оплатити комуналку або ж вирішити питання щодо отримання послуг.

Сайт "Сьогодні" розповідає, куди можна прийти на консультацію в Києві.

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Адреси

Сервісні центри працюють в усіх районах столиці. Там фахівці можуть відповісти на головні запитання, а також допомогти з оплатою за житлово-комунальні послуги. Для цього слід звернутися за адресами у таких районах:

Голосіївський

  • 03028, м. Київ, просп. Науки, 11
  • 03187,м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 20А

Деснянський

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  • 02097, м. Київ, вул. Радунська, 18
  • 02217, м. Київ, просп. В. Маяковського, 26

Дніпровський

  • 02192, м. Київ, вул. Миропільска, 13, А

Оболонський

  • 04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57

Подільський

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  • 04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20Е

Печерський

  • 01021,м. Київ, Кловський узвіз, 24

Святошинський

  • 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 63-А
  • 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15-б

Солом'янський

  • 03126, м. Київ, вул. Донця, 21-Б

Шевченківський

  • 03057, м. Київ, вул. Довженка, 10
  • 03190, м. Київ, вул. Естонська, 5

Які послуги там можна отримати

Питання оплати житлово-комунальних послуг:

  • відсутність показників оплати житлово-комунальних послуг, розшук платежу,
  • відсутність знижки з оплати житлово-комунальних послуг,
  • період виникнення та сума заборгованості за житлово-комунальні послуги,
  • консультація щодо шляхів врегулювання питання заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Питання щодо порядку нарахування за житлово-комунальні послуги:

  • видача дубліката рахунку на сплату житлово-комунальних послуг,
  • роз’яснення щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги за наявності пільги,
  • роз’яснення щодо процедури нарахувань за наявності квартирних лічильників,
  • роз’яснення щодо проведених перерахунків,
  • проведення звірки розрахунків щодо оплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення згідно з показаннями квартирних лічильників,
  • інформація щодо чинних тарифів.

Внесення змін до реквізитів особового рахунку та порядку нарахування за послуги:

  • зміна загальної площі квартири,
  • зміна власника особового рахунку,
  • зняття нарахувань з послуги після встановлення квартирного лічильника,
  • зняття нарахувань та проведення перерахунків за необхідності за період тимчасової відсутності одного або кількох мешканців,
  • прийняття лічильника на абонентський облік,
  • зняття нарахувань з послуги після встановлення квартирного лічильника та укладання прямого договору,
  • відкриття особового рахунку,
  • розподіл особового рахунку.

Надання довідок:

  • Довідка про відсутність заборгованості
  • Довідка про користування пільгою

Юридичні питання, пов'язані з врегулюванням питання заборгованості за житлово-комунальні послуги:

  • укладання договору про розстрочення заборгованості (досудове вирішення питання сплати заборгованості),
  • укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судової справи, яка перебуває на стадії судового розгляду,
  • укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судового наказу, рішення суду, постанови про відкриття виконавчого провадження або арешт майна.

Питання, пов'язані з повіркою та взяттям на абонентський облік приладів водопостачання:

  • надання роз'яснень щодо порядку встановлення та прийняття на абонентський облік приладів обліку води,
  • прийняття заяв про первинне встановлення, повірку та заміну квартирних приладів обліку.

Додаткові платні послуги:

  • Повірка, заміна, встановлення лічильників води та тепла
  • Інші сантехнічні послуги

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