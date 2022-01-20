Неправильно нарахували комуналку? Куди звернутися за допомогою в Києві – адреси

В сервісних центрах можуть допомогти вирішити кілька десятків питань. / Фото: Колаж: Сьогодні
Центр комунального сервісу (ЦКС) в Києві надає допомогу та обслуговує містян в усіх питаннях, що стосуються житлово-комунальних послуг. У таких сервісних центрах можна оплатити комуналку або ж вирішити питання щодо отримання послуг.
Сайт "Сьогодні" розповідає, куди можна прийти на консультацію в Києві.
Адреси
Сервісні центри працюють в усіх районах столиці. Там фахівці можуть відповісти на головні запитання, а також допомогти з оплатою за житлово-комунальні послуги. Для цього слід звернутися за адресами у таких районах:
Голосіївський
- 03028, м. Київ, просп. Науки, 11
- 03187,м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 20А
Деснянський
- 02097, м. Київ, вул. Радунська, 18
- 02217, м. Київ, просп. В. Маяковського, 26
Дніпровський
- 02192, м. Київ, вул. Миропільска, 13, А
Оболонський
- 04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57
Подільський
- 04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20Е
Печерський
- 01021,м. Київ, Кловський узвіз, 24
Святошинський
- 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 63-А
- 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15-б
Солом'янський
- 03126, м. Київ, вул. Донця, 21-Б
Шевченківський
- 03057, м. Київ, вул. Довженка, 10
- 03190, м. Київ, вул. Естонська, 5
Які послуги там можна отримати
Питання оплати житлово-комунальних послуг:
- відсутність показників оплати житлово-комунальних послуг, розшук платежу,
- відсутність знижки з оплати житлово-комунальних послуг,
- період виникнення та сума заборгованості за житлово-комунальні послуги,
- консультація щодо шляхів врегулювання питання заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Питання щодо порядку нарахування за житлово-комунальні послуги:
- видача дубліката рахунку на сплату житлово-комунальних послуг,
- роз’яснення щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги за наявності пільги,
- роз’яснення щодо процедури нарахувань за наявності квартирних лічильників,
- роз’яснення щодо проведених перерахунків,
- проведення звірки розрахунків щодо оплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення згідно з показаннями квартирних лічильників,
- інформація щодо чинних тарифів.
Внесення змін до реквізитів особового рахунку та порядку нарахування за послуги:
- зміна загальної площі квартири,
- зміна власника особового рахунку,
- зняття нарахувань з послуги після встановлення квартирного лічильника,
- зняття нарахувань та проведення перерахунків за необхідності за період тимчасової відсутності одного або кількох мешканців,
- прийняття лічильника на абонентський облік,
- зняття нарахувань з послуги після встановлення квартирного лічильника та укладання прямого договору,
- відкриття особового рахунку,
- розподіл особового рахунку.
Надання довідок:
- Довідка про відсутність заборгованості
- Довідка про користування пільгою
Юридичні питання, пов'язані з врегулюванням питання заборгованості за житлово-комунальні послуги:
- укладання договору про розстрочення заборгованості (досудове вирішення питання сплати заборгованості),
- укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судової справи, яка перебуває на стадії судового розгляду,
- укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судового наказу, рішення суду, постанови про відкриття виконавчого провадження або арешт майна.
Питання, пов'язані з повіркою та взяттям на абонентський облік приладів водопостачання:
- надання роз'яснень щодо порядку встановлення та прийняття на абонентський облік приладів обліку води,
- прийняття заяв про первинне встановлення, повірку та заміну квартирних приладів обліку.
Додаткові платні послуги:
- Повірка, заміна, встановлення лічильників води та тепла
- Інші сантехнічні послуги
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