Неудачная попытка суицида. Девушка прыгнула под поезд метро в Киеве (видео)

По видео можно понять, что девушка добровольно ринулась на рельсы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео с камер наблюдений Киевского метро на станции "Дворец Украина" в момент прыжка девушки под поезд. Вероятно, она хотела покончить с собой.

Видео появилось в Telegram-каналах.

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На нем видно, как девушка стоит на краю платформы среди толпы людей. Когда подъехал поезд – она бросилась под него.

Что с девушкой

Пострадавшая упала под поезд метро между 1 и 2 вагонами.

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Как стало известно новостям "Сегодня", девушка получила серьезные травмы, после того как ее подняли на перрон, то положили на носилки спасателей. Из-за травм ее даже не стали перекладывать на носилки медиков. Пострадавшую госпитализировали в больницу №17.

Возраст примерно 25 лет, ФИО не известно, диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.

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Фото: ГСЧС

Инцидент парализовал метро в час пик

Почти час – с 17:45 по 18:40 движение метро по синей ветке было ограничено. Его организовали следующим образом:

"Героев Днепра" – "Олимпийская",

"Васильковская" – "Теремки".

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