Неудачная попытка суицида. Девушка прыгнула под поезд метро в Киеве (видео)

По видео можно понять, что девушка добровольно ринулась на рельсы. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети появилось видео с камер наблюдений Киевского метро на станции "Дворец Украина" в момент прыжка девушки под поезд. Вероятно, она хотела покончить с собой.
Видео появилось в Telegram-каналах.
На нем видно, как девушка стоит на краю платформы среди толпы людей. Когда подъехал поезд – она бросилась под него.
Что с девушкой
Пострадавшая упала под поезд метро между 1 и 2 вагонами.
Как стало известно новостям "Сегодня", девушка получила серьезные травмы, после того как ее подняли на перрон, то положили на носилки спасателей. Из-за травм ее даже не стали перекладывать на носилки медиков. Пострадавшую госпитализировали в больницу №17.
Возраст примерно 25 лет, ФИО не известно, диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
Фото: ГСЧС
Инцидент парализовал метро в час пик
Почти час – с 17:45 по 18:40 движение метро по синей ветке было ограничено. Его организовали следующим образом:
- "Героев Днепра" – "Олимпийская",
- "Васильковская" – "Теремки".
Ранее мы писали:
- В Киеве станцию метро "Славутич" закрыли для пассажиров. Полиция работала на месте ЧП.
- В прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.