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Метро в Киеве возобновило работу

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 18:42
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Движение было остановлено из-за того, что на пути упала девушка.
Движение было остановлено из-за того, что на пути упала девушка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Метрополитен в Киеве возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец Украина".

Сайту "Сегодня" в полиции Киева сообщили, что девушку госпитализировали в больницу.

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