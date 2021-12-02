Метро в Киеве возобновило работу

Метрополитен в Киеве возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец Украина".
Сайту "Сегодня" в полиции Киева сообщили, что девушку госпитализировали в больницу.
Новость дополняется
Метрополитен в Киеве возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец Украина".
Сайту "Сегодня" в полиции Киева сообщили, что девушку госпитализировали в больницу.
Новость дополняется
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2 декабря 1991. Первой страной Европы, которая признала Украину как независимое, самостоятельное государство и решила установить с ней полные дипломатические отношения, стала Республика ПольшаПогрузиться в тот день
Осторожно, полтергейсты! Что скрывает здание Главпочтамта в центре Киева...Мир неизведанного
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