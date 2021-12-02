Метро в Киеве возобновило работу

Движение было остановлено из-за того, что на пути упала девушка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Метрополитен в Киеве возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец Украина".

Сайту "Сегодня" в полиции Киева сообщили, что девушку госпитализировали в больницу.

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