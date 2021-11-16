Огонь открыли из авто: в Киеве у суда произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 16 ноября, в Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Ранен в ногу и госпитализирован мужчина.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Николай Жукович.

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Детали ЧП

Как стало известно, сотрудники, охранявшие суд, после услышанного выбежали на улицу и оказали пострадавшему первую медпомощь, вызвали скорую и полицию.

Как мы выяснили, по неофициальной информации, в мужчину стреляли из проезжающего авто.

"Похоже, что стреляли из травматического оружия", – говорят правоохранители.

В Киеве стреляли в мужчину. Фото: Facebook/Вадим Володарский

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Напомним, в последнее время участились случаи стрельбы: