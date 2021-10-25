Почти 500 женщин и только один мужчина – кто убирает киевское метро

468 работников занимается уборкой в метрополитене / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 468 работников занимаются уборкой в метрополитене, из них только один мужчина.
Об этом написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.
Среди основных обязанностей работника этого направления – обеспечить чистоту пассажирских платформ, кассовых залов, части подземных переходов, на балансе метро, балюстрад эскалаторов, прилегающей к станции территории, а также служебно-бытовых помещений.
"Специальной стажировки профессия не предполагает, работать можно с 18 лет. Собственно столько сейчас самой молодой работнице, а самой старшей уборщице – 72 года. Самый большой стаж в должности – 44 года", - говорится в сообщении.
Известно, что уборка проводится как ручным, так и механизированным способами. Брагинский не уточнил, какая зарплата в уборщиц метро, но сообщил, что открыто 20 вакансий.
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Как рассказал "Сегодня" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метрополитен продолжит привычную работу в обычном режиме.
Поворозник отметил, что сегодня нет оснований для остановки работы общественного транспорта в Киеве. Специальные пропуски для проезда в подземке и наземном транспорте власти выдавать пока не планируют.
Он напомнил, что в городе уже один миллион привитых людей, которые смогут жить полноценной жизнью и пользоваться метро при наличии ковид-сертификата.
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В Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.