Майже 500 жінок і лише один чоловік – хто прибирає київське метро

468 працівників займається прибиранням в метрополітені / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 468 працівників займаються прибиранням в метрополітені, з них тільки один чоловік.

Про це написав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

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Серед основних обов'язків працівника цього напрямку – забезпечити чистоту пасажирських платформ, касових залів, частини підземних переходів, на балансі метро, ​​балюстрад ескалаторів, прилеглої до станції території, а також службово-побутових приміщень.

"Спеціального стажування професія не передбачає, працювати можна з 18 років. Власне стільки зараз наймолодшій працівниці, а найстаршій прибиральниці – 72 роки. Найбільший стаж на посаді – 44 роки", – йдеться в повідомленні.

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Відомо, що прибирання проводиться як ручним, так і механізованим способами. Брагінський не уточнив, яка зарплата в прибиральниць метро, ​​але повідомив, що відкрито 20 вакансій.

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Локдаун в Україні

Як розповів "Сьогодні" заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, метрополітен продовжить звичну роботу у звичайному режимі.

Поворозник зазначив, що сьогодні немає підстав для зупинки роботи громадського транспорту в Києві. Спеціальні пропуски для проїзду в підземці й наземному транспорті влади видавати поки не планують.

Він нагадав, що в місті вже один мільйон щеплених людей, які зможуть жити повноцінним життям і користуватися метро при наявності ковід-сертифікату.

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