Подготовка к локдауну и таблетки от "Омикрона": все о COVID-ситуации в Киеве

В Киеве готовятся к новой волне коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 997 больных коронавирусом, что почти на 150 меньше, чем в предыдущие сутки. Вирус унес жизни 11 киевлян.

Главное о ситуации с коронавирусом в столице – в материале новостей "Сегодня".

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Статистика в Киеве

Коронавирусом болеют еще почти 10 тысяч киевлян. Выздоровели за предыдущие сутки 1868 человек.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили 341 972 случая заболевания. Умерли – 8339 человек.

Карантинные правила в столице

Киев остается в желтой зоне карантинных ограничений. Масочный режим в столице обязателен, также нужно соблюдать дистанцию в 1,5 м. Другие правила:

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проведение массовых мероприятий с участием свыше 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров;

дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате;

ограничения времени работы заведений отсутствуют.

Угроза локдауна и спецпропуска

Новый карантин в столице прогнозируют на конец января. Его связывают с появлением штамма "Омикрон" и угрозой его распространения. Локдаун может продолжаться до апреля.

Городские власти обсуждают план действий в случае перехода Киева в красную зону карантина. Тогда хотят ввести спецпропуск для проезда в городском транспорте.

В то же время другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут неактивны во время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе на бумажном носителе.

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Таблетки от коронавируса

В мире уже появились таблетки от COVID-19. Скоро они могут быть и в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна приобретет препарат на 300 тысяч курсов. Таблетки смогут защитить от "Омикрона" и других штаммов коронавируса.

В мире уже существуют таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что нашла механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм будет действовать на молекулярном уровне против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может возникнуть", – заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.

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