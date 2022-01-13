Підготовка до локдауну та таблетки від "Омікрону": все про COVID-ситуацію в Києві

В Києві готуються до нової хвилі коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві за минулу добу виявили 997 хворих на коронавірус, що майже на 150 менше, ніж попередньої доби. Хвороба забрала життя 11 киян.

Головне про ситуацію з коронавірусом у столиці – в матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика в Києві

Коронавірусом хворіють ще майже 10 тисяч киян. Одужали за попередню добу 1868 людей.

Всього з початку пандемії в столиці підтвердили 341 972 випадків захворювання. Померли – 8339 людей.

Карантинні правила в столиці

Київ залишається в "жовтій зоні" карантинних обмежень. Масковий режим у столиці обов'язковий, також потрібно дотримуватися дистанції в 1,5 м. Які ще діють правила:

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проведення масових заходів за участю понад 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі чи території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше 1 особи на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. В іншому випадку навчальний заклад працює у дистанційному форматі,

обмеження часу роботи закладів відсутні.

Загроза локдауну і спецперепустки

Новий карантин в столиці прогнозують на кінець січня. Його пов'язують із появою штаму "Омікрон" та загрозою його поширення. Локаун може тривати аж до квітня.

Міська влада обговорює план дій у разі переходу Києва до "червоної зони" карантину. Тоді хочуть запровадити спецперепустки для проїзду в міському транспорті.

Водночас, інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть неактивними на час дії "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема на паперовому носії.

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Таблетки від коронавірусу

У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Скоро вони можуть бути і в Україні. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна придбає препарат на 300 тис. курсів. Таблетки зможуть захистити від "Омікрону" та інших штамів коронавірусу.

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що знайшла механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів.

"Ми впевнені, що ці таблетки будуть ефективні проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні діятиме проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанта, який може виникнути", – заявив глава компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров'я, організованій JP Morgan.

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