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Полиция Киева до сих пор не может найти вандалов, которые изувечили памятник Маленькому принцу

Александр Марущак, Ольга Кравченко
20 сентября, 18:35
Записи с камер видеонаблюдения еще не передали в полицию – неизвестно есть ли они вообще

Пока личности вандалов не установлены / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошло пять дней со дня жесткого факта вандализма в центре Киева. Напомним, вандалы дважды поглумились над культовой скульптурой Маленького принца, который уже много лет украшает Пейзажную аллею. Принцу оторвали правую бронзовую руку, в которой он держал саблю, а за несколько дней до этого неизвестные вырвали бронзовую фигурку лисенка, который стоял у ног Маленького принца.

Итог пяти дней: "работаем"

Увы, спустя пять дней правоохранители пока ничем не могут порадовать киевлян, которые переживают за судьбу парковой скульптуры Маленького принца на Пейзажной аллее.

"Нам сообщили в полиции Шевченковского района, что записи с камер видеонаблюдения им еще не передали. И есть ли они в наличии, тоже неизвестно. Все, что нам на данный момент сообщили в управлении – работаем", – рассказала сайту "Сегодня" Мария, помощник скульптора Константина Скритуцкого.

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По ее словам, вопрос демонтажа парковой скульптуры пока до конца не решен.

"Нам нужно посчитать смету необходимую для ремонта памятника Маленькому принцу. На данный момент обсуждаются два варианта – ремонт памятника на месте или его транспортировка в мастерскую. Пока он остается без руки на Пейзажной аллее. Константин Скритуцкий, еще не определился вместе с реставраторами, какой из них выбрать", – поясняет Мария.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что пока им, увы, нечем похвастаться.

"К сожалению, пока личности вандалов не установлены, никто не задержан. Расследование продолжается. Запросы на получения содержимого камер видеонаблюдения с Пейзажной аллеи направлены", – сообщили нам в полиции Киева.

Там добавляют, что заинтересованы в расследовании этого преступления в центре Киева и делают все возможное, чтобы найти и наказать злоумышленников.

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