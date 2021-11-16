Проезд в Киеве подорожает, но не для всех: кто будет платить меньше

Кто будет платить меньше, когда подорожает проезд / Коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января 2022 года повысят проезд в коммунальном общественном транспорте. Но некоторые люди смогут платить меньше.

Об этом сообщает КГГА.

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Кто будет платить меньше за проезд

Разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. В случае оплаты проезда с использованием карточки киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам.

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Карточка киевлянина: какие документы нужны, чтобы ее получить

Для получения"Карточки киевлянина" граждане подают в Ощадбанк заявление и следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Кто может получить

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

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