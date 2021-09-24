Проверяют пункты приема металла: как ищут вандалов, которые изуродовали скульптуру Маленького принца в Киеве

Пока скульптура не радует глаз киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжается поиск вандалов, которые обокрали и изуродовали парковую скульптуру Маленького принца, который установлен на Пейзажной аллее. В полиции сайту "Сегодня" рассказали, как проходят поиски злоумышленников.



В полиции подтвердили, что камеры видеонаблюдения действительно есть в районе Пейзажной аллеи, но расположены они далековато от места, где был совершен акт вандализма.

"Камеры видеонаблюдения размещены на расстоянии около 100 от самой скульптуры, поэтому учитывая плохое освещение, имеющееся качество изображения очень плохое. Это усложняет идентификацию правонарушителей, если они были зафиксированы на камерах. Но правоохранители продолжают работу и просматривают содержимое", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ведутся поиски и бронзовой скульптуры лисенка, который стоял у ног Маленького принца и был похищен.

"Правоохранители проверяют все пункты приема цветных металлов. Опрашивают сотрудников этих пунктов на случай того, что вандалы сдали лисенка на вторсырье с целью получить за него деньги. Пока проверки результата не дали", – сообщили нам в полиции.

Правоохранители пообщались с автором скульптуры Константином Скритуцким, который планирует восстанавливать скульптуру. Он выступает в этом деле, как свидетель.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители отрабатывают все возможные варианты по выявлению лиц, которые причастны к этому преступлению", – заверяют в полиции.

Что произошло

В Киеве вандалы поглумились над скульптурой Маленького принца, которая установлена на Пейзажной аллее. Хулиганы отбили принцу руку с саблей, теперь из туловища торчит арматура.

Автор скульптуры Константин Скритуцкий рассказал, что за несколько дней до этого исчезла скульптура лисенка, который сидел у ног Маленького принца.

Полиция продолжает поиски хулиганов.

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