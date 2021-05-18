"Разоблачение этих схем – сфера нашей ответственности" – прокурор про обыски в Киеве

Аудиты прошли в трех департаментах КГГА, семи коммунальных предприятиях, а также в офисах подрядных организаций и по месту жительства фигурантов

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На прошлой неделе Киевская городская прокуратура Киева провела ряд обысков на коммунальных предприятиях города и сообщила о подозрении в коррупционных схемах ряду столичных чиновников. По сравнению с прошлым годом прокуратура направила в суд в 2021 году на пять уголовных производств меньше.

Об этом заявил прокурор Киева Олег Кипер в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2019 году прокуратура направила в суд 21 уголовное производство относительно действующих и бывших сотрудников коммунальных предприятий и департаментов КГГА, уличенных в хищении средств и злоупотреблениях. А в 2020 году в суд направлено 17 таких производств. С начала этого года – 12.

"Производств, в рамках которых проводились обыски на прошлой неделе, около десяти. То есть цифры говорят сами за себя. Никакого запугивания, как утверждает Кличко, не происходит. Это наша планомерная работа, которую мы делаем постоянно совместно с другими правоохранительными органами. Почему мы не должны расследовать хищения местного и государственного бюджетов или махинации на коммунальных предприятиях? Разоблачение этих схем – сфера нашей ответственности перед гражданами", – говорит прокурор.

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Он добавил, что личные вещи работников не изымались.

"В общем обыски прошли в трех департаментах КГГА, семи коммунальных предприятиях, а также в офисах подрядных организаций и по месту жительства фигурантов уголовных производств. Всего на прошлой неделе было проведено более 60 обысков", – добавляет Олег Кипер.

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На сегодня сообщено о подозрении 11 лицам. Из них 9 – действующим и бывшим работникам коммунальных предприятий.

"Что же касается наших следующих х шагов. Мы не можем анонсировать проведения следственных действий, потому что тогда будет утрачено их смысл", – рассказывает прокурор.

Он добавил, что прямой связи между этими расследованиями нет, кроме возможной причастности к злоупотреблениям со стороны отдельных столичных чиновников.

"По тем производствами, в которых уже сообщено о подозрении, речь идет про убытки более чем 43 млн грн. Общая сумма по всем производством в разы больше", – говорит он.

Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

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