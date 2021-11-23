Разрушения и обвалы. Как обстоят дела с мостами в Киеве – разбираемся

Что происходит с мостами столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть киевских мостов имеет сложную историю – разрушение, обвалы и пробки. "Сегодня" решил напомнить, что происходит со столичными переправами и на какой стадии находятся реконструкции.

Подольский мост

В Киеве Подольско-Воскресенский мост построен на 90%, в следующем году проложат дорогу от транспортной развязки на пересечении улицы Бальзака и проспекта Шухевича.

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По словам Кличко, несмотря на все трудности, движение по мосту откроют в первой половине 2022 года.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Ранее стали известны детали увольнения заместителя главы КГГА Александра Густелева. Об увольнении чиновника сообщили 5 ноября этого года. Причина – затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

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Кроме того, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Форма" и ООО "Эко-Строй Трейд" на общую сумму 182,5 млн грн за сговор в тендере по выполнению генподрядных работ на Подольском мосту через реку Днепр в Киеве.

Дарницкий мост

Строители начали ремонтные работы по достройке съездов с Дарницкого моста, чтобы спасти Днепровскую набережною от обрушения. В тендере на достройку Дарницкого моста в Киеве победило ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада". Она должна достроить его за 1,15 млрд грн.

Завершить работы по достройке съездов с Дарницкого моста обещают к концу 2022 года/Фото "Сегодня"

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Работы активизировались на строительстве съездов на левом берегу Киева. На разных участках Днепровской набережной и в начале улицы Причальной уже работают строители.

В октябре начали работы в зоне съездов с моста у старых опор, которые были выстроены еще в начале 2000-х годов.

Мост Метро

В столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали с дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать уже в следующем году.

Если прогуляться по набережной под мостом, то можно наглядно оценить состояние переправы – ее конструкции покрыты ржавчиной, некоторые места забиты досками, а на опорах видны трещины.

Так выглядит мост Метро снизу / Фото: Сегодня

Предварительно на мосту планируют провести ремонт всех его элементов и проездов.

Южный мост

Летом на этом киевском мосту начали замену асфальтного покрытия. Из-за ремонта образовались многокилометровые заторы на левом берегу столицы. Пока меняли асфальт пробки на проспекте Бажана не исчезали.

В планах городских властей было начать ремонт деформационных швов на эстакаде Южного моста. Работы должны были стартовать 2 октября и завершиться 15 декабря. Но чиновники, объявившие о ремонте, передумали. Ведь это просто бы парализовало движение транспорта с правого на левый берег. Поэтому в мэрии решили перенести ремонт на следующий год. Он начнется, когда в городе установится хорошая погода. Вероятно, что это произойдет не раньше апреля.

Мост Патона

Пока неизвестно, когда же начнут ремонт моста Патона. Летом тут несколько раз прорывало теплотрассу, которая проходит под мостом. А недавно с конструкций моста в воду падали камни и вещи.

Как поясняют в "Киевавтодоре", причиной этому послужили бездомные, которые поселились на теплотрассе под мостом. И в воду, скорее всего, случайно упали их вещи и камни, которые бездомные притащили сюда для обустройства своих лежбищ. Попасть сюда они могли по строительным лесам, которые установлены вдоль боковой части переправы.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Крайние полосы моста Патона длительное время огорожены пластиковыми ограничителями. Сделано это специально, чтобы снять нагрузку с аварийной переправы. Мост Патона уже давно признан аварийным и нуждается в срочном ремонте. По нему запретили ездить грузовиками и крупногабаритному общественному транспорту.

В соцсетях появилась информация о том, что мост Патона в Киеве перекрывают на два месяца, но в "Киевавтодоре" опровергли информацию.

Также недавно киевский блогер Антон Скуратов решил "подлечить" мост Патона. Блогер пошутил на актуальную для жителей столицы тему – мост "вакцинировали".

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