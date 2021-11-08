С улиц Киева убирают "ржавые корыта": маршруты, где их больше не увидим

Заключать договора с новыми перевозчиками не будут / Коллаж "Сегодня"
Киев расторгает договора с четырьмя перевозчикамии убирает с улиц Киева 76 маршруток.
Об этом сообщает заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.
Подробности
В конкурсных документах на перевозку пассажиров Киева нашли фальсификации. Они привели к преимуществу перевозчикам на следующих маршрутах:
- №№ 224, 234, 539 и 559 – "Союз-Авто";
- № 231 – "Базальт";
- №№ 421, 581, 155 и 516 – "Кийтранс-2005";
- №№ 517 и 402 – "Универсал-Транс".
Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке.
Заключат ли новые договоры?
"Город не планирует заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Причина в том, что все 11 маршрутов на 76 единиц подвижного состава дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса", – пишет Константин Усов.
Например:
- 402 маршрутка дублировала троллейбус №44.
- 516 маршрутка – автобус №63.
- 234 маршрутка дублировала 29-й троллейбус.
- 224 маршрутка – 88-й автобус.