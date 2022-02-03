Снова засекли "мастера парковки". В Киеве эвакуировали авто за 12 млн грн (фото)

Водитель припарковал "ламбу" в неположенном месте / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве с Большой Васильковской эвакуировали Lamborghini Urus примерно за 12 млн грн. Машина снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Он отметил, что зеленая Lamborghini Urus из Большой Васильковской – без вариантов едет на штрафплощадку.
"Ограничение парковки у пешеходных переходов (не ближе 10 метров) – чрезвычайно важно, оно действует с целью защиты жизни и безопасности пешеходов. Lamborghini Urus снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру. Будьте осторожны, друзья", – написал Усов.
Отметим, цена Lamborghini Urus примерно 12 млн грн.
Что пишут в комментариях
Комментаторы отмечают, что там и Ford Fusion вместе с Nissan можно было эвакуировать.
Скриншот
Также в обсуждениях под постом начали говорить об антикарманах – это инфраструктурное решение, которое делает пешехода более видимым благодаря расширению участка на дороге.
Скриншот
Читайте также:
- Вытащил парковочный столбик и уехал. В Киеве "герой парковки" попал на видео.
- В Подольском районе Киева снова отличились двое "героев парковки". Водители оставили свои авто прямо перед входом в подъезд.