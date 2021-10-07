Сработало! В Киеве залатали яму, которую посвятили Кличко (фото)

Достаточно глубокая яма была в Дарницком районе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве залатали яму, которую посвятили мэру Киева. Совсем недавно в районе Дарницкого шоссе посреди дороги была большая дыра, а сейчас ее нет.

Фото опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Недавно возмущенные жители города решили обратить внимание Виталия Кличко на проблемы с состоянием дорог. На асфальте написали белой краской фамилию градоначальника и обвели яму.

Снимок до и после / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ямы уже нет, но краска так и осталась на асфальте.

Реклама

Горожане возмущены, что привлечь внимание к плохим дорогам в столице удается только таким способом.

Киевляне требовали запретить ремонтировать дороги

В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее – цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.

Реклама

Петицию №10610 подал Юрий Чимбру. Он предлагает перед ремонтом основной дороги оборудовать удобный объезд или же проводить работы в ночное время суток.

Читайте также: