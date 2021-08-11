В аэропорту "Борисполь" три рейса в Одессу улетели с опозданием: что произошло

Пассажирам пришлось ждать отправки несколько часов. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается три рейса в Одессу. На табло терминала указано, что они должны были вылететь в 9:50, но вылет перенесен на 13:15.

В аэропорту "Борисполь" сайту "Сегодня" сообщили, что задержка рейса произошла не по их вине.

"Речь идет про один рейс. Есть такое определение, как код-шеринг – это соглашение об эксплуатации рейса определенной авиакомпании сразу несколькими авиаперевозчиками. Что касается рейса PS55 – авиакомпании МАУ, то там действительно есть небольшая задержка рейса. Он должен был вылететь в 9:50, но рейс перенесен на 13:15. Это произошло не по вине аэропорта. Причины нужно узнавать непосредственно у авиаперевозчика", – сообщили сайту "Сегодня" в международном аэропорту "Борисполь".

В авиакомпании МАУ нам сообщили, что задержка рейса в Одессу связана с заменой борта.

"Нам пришлось заменить самолет. Это связано с учетом плотности навигации и проведенной оптимизации флота. Увы, такое бывает в пик сезона", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе авиакомпании МАУ.

Табло на сайте аэропорта. Фото: скрин

Это не первый случай

В международном аэропорту "Борисполь" в течении прошлой недели практически ежедневно задерживали рейсы на популярные курорты – в Египет и Турцию.

Также мы писали, что в "Борисполе" отменили рейс в Рим. Связаться с представителями компании Ryanair тогда не удалось.

Отметим, что в случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета – предоставить им еду и воду.

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