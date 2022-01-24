В центре Киева потоп – на Прорезной прорвало трубу (видео)

Столичные коммунальщики устраняют аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 24 января на улице Прорезной прорвало трубу. В "Киевводоканале" "Сегодня" сообщили, что их сотрудники уже работают на месте прорыва водопровода.

"На месте работает аварийная бригада. Катка на этом месте точно не будет. Ведутся ремонтные работы", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевводоканале".

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В 14:45 утечку из колодца на водопроводной сети д-300 мм. локализовали.

Без водоснабжения остались жилые дома:

ул. Прорезная, 4,6;

ул. Пушкинская, 3, 5/3.

Что делать, если прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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