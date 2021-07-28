В Киеве эвакуатор увез дорогой Maybach, перегородивший тротуар: кому принадлежит авто

Дорогущий автомобиль с элитным госномером КА "0002" СТ перегородил тротуар и проезд. Фото: facebook.com/zurab.alasania
В Киеве Maybach на VIP-номерах перегородил тротуар. В течение нескольких минут авто забрал эвакуатор.
Фото в социальной сети Facebook поделился журналист Зураб Аласания.
На снимке видно, как дорогущий автомобиль с элитным госномером КА "0002" СТ перегородил тротуар и проезд по ул. Руставели в Киеве. Авто нарушителя забрал эвакуатор.
В столичной инспекции по парковке "Сегодня" рассказали подробности эвакуации элитного автомобиля.
"Все очень просто – наши сотрудники увезли припаркованный с нарушениями автомобиль при помощи эвакуатора на штраф-площадку. Автомобиль принадлежит известному в Киеве блогеру. Он опубликовал это на своей странице в социальных сетях. Затем мужчина поехал за автомобилем, оплатил три штрафных квитанции и за час забрал свой престижный Maybach. Никакого инцидента вокруг этой истории не было", – рассказали "Сегодня" в инспекции по парковке.
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В сети пользователи раскритиковали и высмеяли водителя:
- "Выйдет с хинкалями, а машинка тю-тю".
- "Столичные реалии. В Ровно такого бы не сделали. Перекрестились и поехали бы дальше".
- "Все разные, все равные". Радует отсутствие дискриминации.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.
Также напомним, стали известны подробности кошмара, который устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, а и еще на крышу поставили голову коровы.
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