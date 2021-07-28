У Києві евакуатор відвіз дорогий Maybach, що перегородив тротуар: кому належить авто

У столичній інспекції з паркування прокоментували інцидент і розповіли, що за це було водієві

Дорогущий автомобіль з елітним держномером КА "0002" СТ перегородив тротуар і проїзд. Фото: facebook.com/zurab.alasania

У Києві Maybach на VIP-номерах перегородив тротуар. Протягом декількох хвилин авто забрав евакуатор.

Фото в соціальній мережі Facebook поділився журналіст Зураб Аласанія.

На знімку видно, як дорогущий автомобіль з елітним держномером КА "0002" СТ перегородив тротуар і проїзд по вул. Руставелі в Києві. Авто порушника забрав евакуатор.

У столичній інспекції з паркування "Сьогодні" розповіли подробиці евакуації елітного автомобіля.

"Все дуже просто – наші співробітники відвезли припаркований з порушеннями автомобіль за допомогою евакуатора на штраф-майданчик. Автомобіль належить відомому в Києві блогеру. Він опублікував це на своїй сторінці в соціальних мережах. Потім чоловік поїхав за автомобілем, оплатив три штрафних квитанції і за годину забрав свій престижний Maybach. Ніякого інциденту навколо цієї історії не було", – розповіли "Сьогодні" в інспекції по парковці.

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У мережі користувачі розкритикували і висміяли водія:

"Вийде з хінкали, а машинка тю-тю".

"Столичні реалії. У Рівному такого б не зробили. Перехрестилися і поїхали б далі".

"Всі різні, всі рівні". Радує відсутність дискримінації.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.

Також нагадаємо, стали відомі подробиці кошмару, який влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: