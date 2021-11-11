В Киеве изменилось движение автобусов – маршруты

Движение автобусных маршрутов изменилось / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра, 11 ноября, изменилось движение автобусов №87, 108. Причиной послужило проведение дорожных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

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"Изменено движение автобусов № 87, 108 по улице Шумского", – говорится в сообщении.

Как организовано движение

Движение автобусов №87 организовано по улице Тычины.

Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

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"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.

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