В Киеве костел Святого Николая подготовили к реставрации: как он выглядит внутри (фото)

Только внешняя реставрация костела Святого Николая обойдется госбюджету в 240 миллионов гривен/Фото: коллаж: Александр Марущак/"Сегодня"

В костеле Святого Николая до сих пор ощущается запах гари после пожара. Пол и стены здания частично отмыли от копоти, провели коммуникации.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Какие работы проведены на данный момент?

В здании проведены противоаварийные работы, чтобы помещение было приспособлено для начала его реставрации. Под потолком здания установили сетку, которая будет улавливать части интерьера, если они отлетят от потолка. Кстати, реставрация интерьера костела начнется не раньше, чем через два-три месяца, еще необходимо доработать ее проект.

Цена реставрации

Только внешняя реставрация костела Святого Николая обойдется госбюджету в 240 миллионов гривен. Во сколько обойдется реставрация интерьера костела, который пострадал от огня, пока неизвестно.

Спор из-за органа

В разных частях помещения расставлены уцелевшие вещи Дома органной и камерной музыки — лавки для прихожан, места для проведения исповеди. На месте, где стоял орган – пустота. После пожара его демонтировали. Орган повредил огонь и восстановлению он не подлежит.

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По словам представителей Национального дома органной и камерной музыки, сейчас они ведут переговоры с КГГА о передачи им здания кинотеатра "Киев" для проведения концертов.

"Если мы получим позитивный ответ, то будем решать, можно ли в этом здании установить орган. А главное, пригодно ли это здание для проведения выступлений. Мы считаем, что так будет быстрее, поскольку строить новое здание для Дома органной и камерной музыки, где-то на Троещине или на левом берегу неуместно, а в центре города нам не смогли предоставить такое место для строительства нового здания", — рассказала сайту "Сегодня" гендиректор Национального дома органной и камерной музыки Ольга Кононенко.

Она добавляет, что священники, которым планируют передать здание Николаевского костела, считают неуместным устанавливать орган в той части, где он находился до пожара.

"Они против того, чтобы орган восстановили на прежнем месте. Хотя во многих костелах это допускается, а именно нахождение органа в алтарной части костела", — рассказывает нам Ольга Кононенко.

Представители религиозной общины поясняют, что разместить орган в алтарной части костела могли себе позволить только во времена СССР.

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"Мы считаем, что орган должен быть восстановлен в костеле, но его нужно установить там, где он был исторически – на втором этаже костела, а не в его алтарной части", — заверили нас священники.

Представители религиозной общины говорят, что абсолютно не против размещения в костеле органа.

"Орган должен быть в костеле, но на своем месте, на хорах, где он и находился с начала открытия костела. Но советская власть решила, что ему место в алтаре, а старый орган просто порубили топорами на куски. Это богохульство – ставить орган на месте Бога в алтаре. Когда нам передадут храм, мы займемся его возрождением и установкой", — говорит сайту "Сегодня" настоятель парафии Святого Николая в Киеве Павел Вышковский.

Казус с батареями

В костеле Святого Николая до пожара было место, где молился Иоанн Павел II, когда посещал Киев и костел. Место украшала фотография понтифика и возле него молились верующие. Теперь в этом месте установили две батарее.

"Такое произошло из-за того, что нас не привлекли к восстановительным работам. Так решили строители, которые занимались этими работами. Когда нам целиком передадут здание костела, мы все это снова переделаем – уберем эти батареи и обустроим место, где молился Папа", — добавляет Павел Вышковский.

Костел Святого Николая в Киеве после реставрации/Фото: "Сегодня", Александр Марущак

Пожар в костеле

Пожар в костеле Святого Николая вспыхнул вечером 3 сентября 2021 года . Загорелась вторая (задняя) часть здания. Хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания.

. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. От огня пострадала внутренняя отделка костела и орган. Часть лепнины и витражей сохранились, однако они в плохом состоянии.

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