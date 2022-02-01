В Киеве на Оболони нападают и до полусмерти избивают женщин. Мы узнали подробности

В столице двоих женщин избили, а затем преступники скрылись. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Оболони местные жители бьют тревогу – неизвестные нападают на женщин, жестоко избивают их и скрываются. Мы разыскали родственников одной из них.

В полиции сайту "Сегодня" официально подтвердили факты нападений.

"Около 7 утра моя мама шла на работу и была избита. Я предполагаю, что ее избила группа. Такой вывод мы сделали, увидев следы от ударов – у нее гематомы на всей голове, наносились удары по ушам. У мамы в двух местах сломана челюсть, есть смещение и очень большой отек", – говорит сын пострадавшей Николай Захарченко. – Пока что мама не может рассказать, сколько человек ее избивали. Все ее вещи на месте – кошелек с деньгами, банковские карты".

По его словам, спустя несколько минут после избиения его мамы, появилась информация об избиении второй женщины.

"Ее только сегодня перевезли из реанимации в палату. Она тоже говорить не может. Я так понимаю, ее родных до сих пор не нашли. Очень хочу, чтобы нападавших быстрее нашли и больше от этого зверья никто не пострадал. Я не понимаю, как можно бить женщин, пожилых женщин, маме 61 год", – говорит Захарченко.

Что говорят в полиции?

Спикер полиции Оболонского района Киева Диана Шутько нам сообщила, что оба случая квалифицированы следствием по статье УК "Нанесение телесных повреждений средней тяжести". Сейчас полиция ведет расследование.

Что известно?

В Киеве на Оболони неизвестны жестоко избили двух пожилых женщин.

31 января в 7:00 61-летняя женщина шла на работу через улицу Иорданскую, 6. Там на нее напали неизвестные и избили. В то же время они ничего не украли у нее.

Это была не единственная жертва, поскольку на этой же улице в промежуток 10-15 минут также избили еще одну женщину. Известно, что она до сих пор не вышла из реанимации. Сын пострадавшей женщины просит людей, которые стали свидетелями инцидента, все детали сообщать по номеру телефона: 063-861-61-91.

В Киеве охранник избил девушку

В ночь на понедельник, 4 октября, в одном из парков Киева охранник подошел к двум девушкам и ударил одну из них по лицу. Ее подруга сняла это на камеру. Пострадавшая девушка утверждает, что мужчина ударил ее без причины.