У Києві на Оболоні нападають та до напівсмерті б'ють жінок. Ми дізналися подробиці

У столиці двох жінок побили, а потім злочинці втекли. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на Оболоні місцеві жителі б'ють на сполох – невідомі нападають на жінок, жорстоко б'ють їх та ховаються. Ми знайшли родичів однієї з них.
У поліції сайту "Сьогодні" офіційно підтвердили факти нападів.
"Близько 7 ранку моя мама йшла на роботу і була побита. Я припускаю, що її побила група. Такий висновок ми зробили, побачивши сліди від ударів – у неї гематоми на всій голові, наносилися удари по вухах. У мами в двох місцях зламана щелепа , є зміщення і дуже великий набряк", – каже син потерпілої Микола Захарченко. – Поки що мама не може розповісти, скільки людей її били. Усі її речі на місці – гаманець із грошима, банківські картки".
За його словами, за кілька хвилин після побиття його мами, з'явилася інформація про побиття другої жінки.
"Її тільки сьогодні перевезли з реанімації до палати. Вона теж говорити не може. Я так розумію, її рідних досі не знайшли. Дуже хочу, щоб нападників швидше знайшли і більше від цієї звірини ніхто не постраждав. Я не розумію, як можна бити жінок, літніх жінок, мамі 61 рік", – каже Захарченко.
Що кажуть у поліції?
Спікер поліції Оболонського району Києва Діана Шутько нам повідомила, що обидва випадки кваліфіковані слідством за статтею КК "Нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості". Наразі поліція веде розслідування.
Що відомо?
У Києві на Оболоні невідомі жорстоко побили двох жінок похилого віку. Водночас невідомі не грабували їх.
31 січня о 7:00 61-річна жінка йшла на роботу через вулицю Йорданську, 6. Там на неї напали невідомі особи та побили. Водночас вони нічого не вкрали у неї.
Це була не єдина жертва, оскільки на цій же вулиці в проміжок 10-15 хвилин так само побили ще одну жінку. Відомо, що вона і дотепер не вийшла з реанімації.
Син постраждалої жінки просить людей, які стали свідками інциденту, всі деталі повідомляти за номером телефону: 063-861-61-91.
У Києві охоронець побив дівчину
У ніч на понеділок, 4 жовтня, в одному з парків Києва охоронець підійшов до двох дівчат та вдарив одну з них по обличчю. Її подруга зняла це на камеру. Постраждала дівчина стверджує, що чоловік вдарив без причини.
Подруги увімкнули камеру телефону ще до того, як охоронець почав до них підходити. Дівчата написали заяву до поліції та передали відео.
У коментарях дівчина розповіла, що відпочивала у парку із подругою. Вони взяли з собою їжу та пляшку вина.
"Він попередив, що пити не можна. Ми її і не відкрили. Він прийшов через 2 хвилини, почав грубо виганяти нас, подруга почала знімати хамство. І за секунду він вдарив", – написала дівчина.