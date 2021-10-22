В Киеве на выходных перекроют движение транспорта – карта

Перекроют проезд Владимирский и улицу Владимирскую / Фото: Коллаж: Сегодня
В эти выходные в Киеве ограничат движение и изменят маршруты транспорта из-за проведения 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, в столице 23-24 октября пройдет марафон, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км.
График и перечень улиц, где будет ограничено движение транспорта
С 05:00 23 октября до 22:00 24 октября перекроют проезд Владимирский и улицу Владимирскую (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).
Перекроют с 05:00
- ул. Аллы Тарасовой – с 05:00 до 22:00;
- ул. Малая Житомирская – с 05:00 до 22:00;
- ул. Трехсвятительская – с 05:00 до 22:00;
- ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 05:00 до 22:00;
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 05:00 до 22:00.
Перекроют с 08:00
- ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 08:00 до 16:00;
- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) – с 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 08:00 до 10:30;
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 08:00 до 12:00
- площадь Победы – с 08:00 до 10:30;
- ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 08:00 до 11:00;
- ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 08:00 до 11:00;
- ул. Жилянская – с 08:00 до 11:00;
- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 08:00 до 11:00;
- ул. Крещатик – с 08:00 до 12:00;
- Европейская площадь – с 08:00 до 12:00;
- Музейный переулок – с 08:00 до 12:00;
- ул. М. Грушевского – с 08:00 до 12:00;
- Петровская аллея – с 08:00 до 12:30;
- Парковая дорога – с 08:00 до 12:30;
- ул. Нижний Вал – с 08:00 до 15:30;
- ул. Глыбочицкая – с 08:00 до 15:30;
- Глыбочицкий проезд – с 08:00 до 15:30;
- ул. Вячеслава Черновола – с 08:00 до 16:00;
- ул. Сечевых Стрельцов – с 08:00 до 16:00.
Перекроют с 08:30
- Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 08:30 до 13:00;
- аллея Героев Крут – с 08:30 до 12:30;
- ул. Лаврская – с 08:30 до 13:00;
- ул. Запечерный – с 08:30 до 13:00;
- б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 08:30 до 13:00;
- ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) – с 08:30 до 13:00.
Перекроют с 08:45
- Просп. Соборности – с 8:45 до 13:00;
- ул. Сверстюка – с 8:45 до 13:00;
- Русановский канал – с 8:45 до 13:00;
- ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
- Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
- Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8:45 до 13:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30.
Перекроют с 09:00 – 09:30
- ул. Трухановская – с 09:00 до 14:30;
- Парк Муромец – с 09:30 до 15:00;
- ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 09:30 до 14:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 09:30 до 15:30;
- Гаванский мост – с 09:30 до 15:30.
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