У Києві на вихідних перекриють рух транспорту – карта

Перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську / Фото: Колаж: Сьогодні

Цими вихідними в Києві обмежать рух і змінять маршрути транспорту через проведення 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Так, в столиці 23-24 жовтня пройде марафон, учасники якого будуть долати дистанції від 4,2 км до 42 км.

Графік і перелік вулиць, де буде обмежено рух транспорту

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську (від Великої Житомирської до вул. Софіївської).

Перекриють з 05:00

Реклама

вул. Алли Тарасової – з 05:00 до 22:00;

вул. Мала Житомирська – з 05:00 до 22:00;

вул. Трьохсвятительська – з 05:00 до 22:00;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00.

Карта руху транспорту / Фото: КГГА

Перекриють з 08:00

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївській до б-ру Шевченка) – з 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – з 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) – з 08:00 до 10:30;

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;

вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;

вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;

Європейська площа – з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;

вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;

вул. Нижній Вал – з 08:00 до 15:30;

вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;

Глибочицькій проїзд – з 08:00 до 15:30;

вул. В'ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців – з 08:00 до 16:00.

Реклама

Перекриють з 08:30

Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона) – з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут – з 08:30 до 12:30;

вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;

вул. Запечерний – з 08:30 до 13:00;

б-р Дружби Народів (від моста Патона до вул. Старонаводницької) – з 08:30 до 13:00;

обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-ра Дружби Народів) – з 08:30 до 13:00.

Перекриють з 8:45

Просп. Соборності – з 8:45 до 13:00;

вул. Сверстюка – з 8:45 до 13:00;

Русанівський канал – з 8:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;

Набережне шосе (в напрямку моста Патона) – з 8:45 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 8:45 до 15:30.

Перекриють з 09:00 – 9:30

вул. Трухановская – з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту Бандери) – з 09:30 до 14:30;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона) – з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст – з 09:30 до 15:30.

Раніше ми писали: