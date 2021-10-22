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У Києві на вихідних перекриють рух транспорту – карта

Ольга Кравченко
22 жовтня, 18:28
Учасники марафону будуть долати дистанції від 4,2 км до 42 км

Перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську / Фото: Колаж: Сьогодні

Цими вихідними в Києві обмежать рух і змінять маршрути транспорту через проведення 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Так, в столиці 23-24 жовтня пройде марафон, учасники якого будуть долати дистанції від 4,2 км до 42 км.

Графік і перелік вулиць, де буде обмежено рух транспорту

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську (від Великої Житомирської до вул. Софіївської).

Перекриють з 05:00

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  • вул. Алли Тарасової – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Мала Житомирська – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Трьохсвятительська – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00.

Карта руху транспорту / Фото: КГГА

Перекриють з 08:00

  • вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;
  • вул. Володимирська (від вул. Софіївській до б-ру Шевченка) – з 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – з 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) – з 08:00 до 10:30;
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00
  • площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;
  • вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
  • Європейська площа – з 08:00 до 12:00;
  • Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;
  • вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;
  • Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
  • Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
  • вул. Нижній Вал – з 08:00 до 15:30;
  • вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
  • Глибочицькій проїзд – з 08:00 до 15:30;
  • вул. В'ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
  • вул. Січових Стрільців – з 08:00 до 16:00.

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Перекриють з 08:30

  • Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона) – з 08:30 до 13:00;
  • алея Героїв Крут – з 08:30 до 12:30;
  • вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;
  • вул. Запечерний – з 08:30 до 13:00;
  • б-р Дружби Народів (від моста Патона до вул. Старонаводницької) – з 08:30 до 13:00;
  • обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-ра Дружби Народів) – з 08:30 до 13:00.

Перекриють з 8:45

  • Просп. Соборності – з 8:45 до 13:00;
  • вул. Сверстюка – з 8:45 до 13:00;
  • Русанівський канал – з 8:45 до 13:00;
  • вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;
  • Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;
  • Набережне шосе (в напрямку моста Патона) – з 8:45 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 8:45 до 15:30.

Перекриють з 09:00 – 9:30

  • вул. Трухановская – з 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;
  • обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту Бандери) – з 09:30 до 14:30;
  • вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона) – з 09:30 до 15:30;
  • Гаванський міст – з 09:30 до 15:30.

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