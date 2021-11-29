В Киеве изменили движение общественного транспорта – список новых маршрутов

В Киеве утром 29 ноября внесли изменения в работу общественного транспорта. Маршруты некоторых автобусов организованы по другим улицам.
Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".
Где изменено движение
Автобусов № 87, 108
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Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского из-за проведения дорожных работ.
- Движение автобусов №87 организовано по ул. Тычины.
- Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.
Автобусов №95
Изменено движение автобусов №95 по ул. Березняковская из-за проведения дорожных работ.
- Движение автобусов №95 организовано по ул. Тычины / Бучмы без заезда на ул. Березняковская.
Как работает транспорт во время карантина
В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в тому числе "Дія".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
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