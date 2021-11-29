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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве изменили движение общественного транспорта – список новых маршрутов

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 ноября, 07:45
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Из-за ремонтных работ маршруты трех автобусов организованы другими улицами
Изменения в работу транспорта внесли утром 29 ноября.
Изменения в работу транспорта внесли утром 29 ноября.

В Киеве утром 29 ноября внесли изменения в работу общественного транспорта. Маршруты некоторых автобусов организованы по другим улицам.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Где изменено движение

Автобусов № 87, 108

Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского из-за проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов №87 организовано по ул. Тычины.
  • Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

Автобусов №95

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Изменено движение автобусов №95 по ул. Березняковская из-за проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов №95 организовано по ул. Тычины / Бучмы без заезда на ул. Березняковская.

Как работает транспорт во время карантина

В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:

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  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в тому числе "Дія".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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