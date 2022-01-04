В Киеве открылись пункты утилизации елок. Куда сдать новогоднее дерево – адреса

Пункты работают до 31 января / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 января, в Киеве начали работу 15 пунктов утилизации новогодних елок. Принести деревья можно в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Куда можно сдать елку

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;

КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;

КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;

КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;

КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;

Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал № 72.

Как утилизируют деревья

В пунктах елки измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

В Одессе продавцы облили соляркой брошенные елки, которые не продали

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