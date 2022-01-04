У Києві відкрилися пункти утилізації ялинок. Куди здати новорічне дерево

Пункти працюють до 31 січня / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 січня, у Києві розпочали роботу 15 пунктів утилізації новорічних ялинок. Принести дерева можна у будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Куди можна здати ялинку

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП ПЗВ Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП ПЗВ Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

Як утилізують дерева

У пунктах ялинки подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.

В Одесі продавці облили соляркою кинуті ялинки, які не продали

В Одесі продавці новорічних ялинок та сосен облили соляркою тисячі дерев, які не продали. Сталося це на п'яти вулицях міста.

Комунальники прибрали понад 2,5 тис. ялинок та сосен з вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської та Семена Палія.

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