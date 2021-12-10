В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – маршруты (обновлено)

Транспорт в городе курсирует с отклонением от графика / Фото: Коллаж: Сегодня
10 декабря в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Некоторые автобусы и троллейбусы отстают от графика движения.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 3, 40, 40к, 27
- Задерживается движение троллейбусов №5, 7 на пр-т. Победы, 24 в направлении ул. Чернобыльской по техническим причинам.
- Также задерживается движение троллейбусов №3, 40, 40к на ул. Соломенской – Головка в направлении Кадетской Рощи по техническим причинам.
- Задерживается движение троллейбусов №27 на ул. Борщаговская/остановка ст. "Индустриальная" в направлении ст.м. "Почайна" по причине ДТП. На место вызвана полиция.
На места направлены ответственные службы предприятия.
Изменено движение автобусов №64
- Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.
Движение организовано до остановки "Развилка".
Задерживается движение трамваев №11,12,16,19
Задерживается движение трамваев № 11,12,16,19 по ул. Константиновская – ул. Оболонская в направлении пл. Шевченко. Все из-за ДТП. На место уже вызвали полицию.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
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