Киев цифровой: каким транспортом можно пользоваться с приложением и как работают QR-билеты

В 2021 году появилось приложение Киев Цифровой. Оно объединяет ряд городских сервисов, а их количество постоянно увеличивается. Одно из них – оплата проезда в общественном транспорте.
Сайт "Сегодня" собрал информацию на какие виды транспорта распространяется приложение и как им правильно пользоваться.
На какие транспорты распространяется приложение
В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".
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Такая функция доступна в приложении всегда. Если у вас есть Киев цифровой, то с ним вы можете проехать в любом общественном транспорте:
- метрополитен,
- трамвай,
- троллейбус,
- автобус,
- городских электричках.
Как пользоваться QR-билетами
Понадобится валидатор, чтобы воспользоваться билетом. Это считывающее устройство на турникетах в метро и в каждом салоне общественного транспорта.
Чтобы воспользоваться QR-билетом:
1. Откройте QR-билет, который хотите завалидировать.
2. Поднимите экран с билетом QR к валидатору, чтобы просканировать билет.
3. Дождитесь подтверждения оплаты на валидаторе.
Билет, которым вы уже воспользовались, автоматически удалится через 2 часа. Если вы купили билет, но не воспользовались ним, то он автоматически удалится через 15 дней.
Как показать контролеру, что вы оплатили проезд QR-билетом
Нужно открыть экран уже с использованным билетом и нажать функцию "Показать контролеру". После этого контролер считает ваш билет специальным устройством.
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