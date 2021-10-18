Отбойник буквально проткнул легковушку. В Киеве в жутком ДТП погиб мужчина (фото)

В Киеве, где ранее грузовик опрокинулся на легковушку, ночью с 17 на 18 октября на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ на скорости врезался в отбойник, водитель скончался на месте.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
На место аварии приезжали полицейские и медики скорой помощи, однако помочь водителю уже не могли.
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"Водитель ВАЗ на скорости вылетел с дороги в отбойник, который прошил авто и прошел через салон. Смерть наступила мгновенно", – говорится в сообщении.
"Киев оперативный" пишет, что по предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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