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Отбойник буквально проткнул легковушку. В Киеве в жутком ДТП погиб мужчина (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 октября, 08:04
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В столице водитель не справился с управлением и на скорости влетел в отбойник – он скончался на месте
В Киеве в ДТП попала легковушка
В Киеве в ДТП попала легковушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ранее грузовик опрокинулся на легковушку, ночью с 17 на 18 октября на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ на скорости врезался в отбойник, водитель скончался на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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На место аварии приезжали полицейские и медики скорой помощи, однако помочь водителю уже не могли.

Фото dtp.kiev.ua

"Водитель ВАЗ на скорости вылетел с дороги в отбойник, который прошил авто и прошел через салон. Смерть наступила мгновенно", – говорится в сообщении.

Фото dtp.kiev.ua

"Киев оперативный" пишет, что по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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