В Киеве сбой в работе общественного транспорта – график изменен (карта)

Автобусы и троллейбусы в столице ходят с опозданием / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за пробок на левом берегу столицы. Задерживаются автобусы № 21,73,100,101,114 и троллейбусы № 29,30,31,47,50,50к по маршрутам проспект Маяковского-бульвар Перова-проспект Шухевича.
Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".
На место вызвана полиция и введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Движение перекрыто на бульваре Перова, улице Братиславской, Северном мосту, проспекте Шухевича и на проспекте Бажана.
Стоит отметить, что на правом берегу столицы пробки на проспекте Победы, на Набережном шоссе и в центре.
Данные Google Maps
Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, ряд улиц по всему Киеву сковали пробки.
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