В Киеве сбой в работе трамваев и троллейбусов: список маршрутов

В Киеве задерживается транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в понедельник, 22 ноября, задерживается движение нескольких трамваев и троллейбусов. Это связано с техническими причинами и новым ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

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Где задержка?

Как стало известно, по состоянию на утро 22 ноября задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Закревского/бул. Высоцкого в направлении ул. Милославская по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия. Движение возобновлено в 08:20 с отклонением от графика.

Кроме того, задерживается движение троллейбусов № 3 по Соломенской площади в направлении Железнодорожного массива по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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