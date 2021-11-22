У Києві збій у роботі транспорту: список маршрутів (оновлено)

У Києві затримується транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у понеділок, 22 листопада, затримується рух кількох трамваїв, тролейбусів та автобусів. Це пов'язано з технічними причинами та новою ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".

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Де затримка?

Як стало відомо, станом на ранок 22 листопада затримується рух трамваїв №5, 28 на вул. Закревського/бул. Висоцького у напрямку вул. Милославська з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 08:20 з відхиленням від графіку.

Крім того, затримується рух тролейбусів № 3 по Солом'янській площі у напрямку Залізничного масиву внаслідок ДТП. На місце викликано поліцію.

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Також затримується рух автобусів №114 на пр-т Степана Бандери/пр-т Героїв Сталінграда через скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію. Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Де у столиці затори

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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