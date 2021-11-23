В Киеве сегодня могут ограничить работу метро – список станций

Станции могут перекрывать из-за проведения футбольного матча в столице. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 23 ноября возможны изменения в работе метро из-за футбольного матча. Начало игры запланировано на 19:45 на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".
Будут играть команды "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен). До и после игры возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Какие станции коснутся изменения
Так, перед началом игры:
- возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.
А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций:
- "Дворец спорта",
- "Олимпийская",
- "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций" , – объясняют в пресс-службе столичного метро.
В Киеве участились масштабные сбои в работе транспорта
Это касается маршруток, трамваев и троллейбусов. Это связано с плотным автомобильным трафиком в городе – много пробок и скопления легкового транспорта.
Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".
Там дополняют, что по этим причинам происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.
Раньше мы писали:
- В Киеве с 1 января власти планирует поднять проезд в транспорте до 20 грн. Многие местные жители возмутились таким решением, а в ГРС даже выступили против повышения тарифов.
- В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара – до 16 мая 2022 года.